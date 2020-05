Żużlowcy ROW Rybnik po obowiązkowych badaniach na koronawirusa. Kiedy pierwszy trening?

Dziś (25.05) wszyscy zawodnicy PGG ROW Rybnik oraz członkowie sztabu szkoleniowego przeszli obowiązkowe testy na obecność koronawirusa. Próbki pobrane zostały w poniedziałkowy poranek na stadionie i teraz są już w drodze do Gdańska do laboratorium - informuje KS ROW Rybnik.

- Mamy to już za sobą, oczywiście jestem przekonany, że wyniki we wszystkich przypadkach będą ujemne. Zawodnicy do swoich nowych obowiązków narzuconych przez regulamin sanitarny, w okresie ostatnich dwóch tygodni podchodzili bardzo sumiennie - mówi Jarosław Dymek, kierownik drużyny PGG ROW Rybnik.