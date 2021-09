Żużlowa Reprezentacja Polski wraca do Rybnika. Polska - Reszta Świata już 9 października

Żużlowa Reprezentacja Polski wraca do Rybnika. Już niebawem, bo 9 października Rybnik będzie gospodarzem 10. w historii meczu, w którym drużyna Polski zmierzy się z zespołem Reszty Świata. To bonus, od klubu ROW Rybni, dla kibiców, na zakończenie raczej średnio udanego sezonu ligowego. Sobotnie spotkanie będzie również podziękowaniem dla wieloletniego trenera kadry, Marka Cieślaka, obecnego trenera ROW-u Rybnik za jego zasługi oraz medale zdobyte na przestrzeni ostatnich lat. Co ciekawe - trener Marek Cieślak w czasie tego spotkania poprowadzi drużynę Reszty Świata, w składzie której na pewno nie zabraknie zawodników z Rybnika.

Reprezentacja Polski zmierzy się z drużyną Reszty Świata już po raz 10. Dla naszych kadrowiczów, podopiecznych obecnego trenera kadry Rafała Dobruckiego, będzie to ostatnia szansa na pokazanie się i sprawdzenie sprzętu przed finałami Monster Energy FIM Speedway of Nations, które odbędą się w Manchesterze w dniach 16-17 października. Przypomnijmy - SoN - zastąpił kilka lat temu Drużynowy Puchar Świata.