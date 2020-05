Zuchwała kradzież drzew w Rybniku. Wycinali w lesie i na prywatnej działce ZDJĘCIA

Najpierw włamali się do garażu skąd skradli piłę łańcuchową a następnie, jeszcze tej samej nocy ścięli drzewa w lesie, a także na jednej z prywatnych posesji w dzielnicy Rybnika-Ochojcu. Policjanci z Rybnika zatrzymali trzech mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat więzienia. Ponadto stróże prawa ustalają wartość ściętych drzew.

Zuchwała kradzież drzew w Rybniku. Wycinali w lesie i na prywatnej działce Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy przy ulicy Pilchowickiej w Rybniku. Dyżurny rybnickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące wycinki drzew w kompleksie leśnym, a także na terenie prywatnej posesji w dzielnicy Ochojec. Ponadto okazało się, że jedno z drzew runęło na drogę. Na miejsce natychmiast udali się policjanci wraz przewodnikiem psa - informuje Bogusława Kobeszko, rzecznik rybnickiej policji. Już po chwili, w rejonie przystanku autobusowego mundurowi zauważyli dwie osoby odpowiadające rysopisowi ze zgłoszenia. Mężczyźni w wieku 22 i 28-lat zostali zatrzymani. Szybko wyszło na jaw, że tej samej nocy mieszkańcy Rybnika włamali się do jednego z garaży przy ulicy Chwałęcickiej, skąd skradli piłę spalinową, którą następnie postanowili wycinać drzewa. Podczas wykonywania czynności w tej sprawie, następnego dnia śledczy ustalili i zatrzymali 31-latka, który również miał związek z tym zdarzeniem. Podczas przeszukania jego mieszkania, śledczy odnaleźli i zabezpieczyli skradzioną piłę spalinową. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo mieszkańcom Rybnika grozi kara od roku do lat 10 pozbawiania wolności. Ponadto rybniccy policjanci ustalają wartość ściętych drzew. Sprawa jest w toku.