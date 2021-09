Zostaw auto w domu. Dzieci do szkoły, a my do pracy jedziemy dziś autobusem

Dzień bez samochodu odbywa się zawsze na zakończenie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym dniu włodarze miast, miasteczek i regionów namawiają mieszkańców do pozostawienia na ten jeden dzień samochodów pod domem albo w garażach. - Tego dnia w sposób szczególny zachęcamy kierowców samochodów, by wzięli swój dowód rejestracyjny i całkowicie za darmo wypróbowali komunikację miejską. Zachęcamy, by choć raz, symbolicznie tego dnia skorzystać z oferty Zarządu Transportu Zbiorowego i przejechać się autobusem - mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka urzędu miasta w Rybniku.

Kierowcy pamiętajcie! Nie musicie kupować biletu w autobusie ani wykorzystywać e-karty. Wystarczy, że w razie kontroli pokażecie dowód rejestracyjny swojego samochodu.