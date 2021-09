Zmarła Grażyna Kohut, wieloletnia dyrektorka rybnickiego "Tygla". W mieście ją uwielbiano Barbara Kubica-Kasperzec

ARC

Zawsze uśmiechnięta, pogodna, radosna, lubiana. Wulkan energii. Kochały ją całe pokolenia uczniów rybnickiego Tygla. Bo chłopaków, którzy przychodzili do popularnej "górniczówy" traktował jak synów. Do każdego miała dobre słowo, uśmiech. W poniedziałek wieczorem zmarła Grażyna Kohut, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, obecnie na emeryturze, radna miasta Rybnika. I mama Marzeny, która pracuje na Sorbonie, oraz posła do Parlamentu Europejskiego Łukasza Kohuta.