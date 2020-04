Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach. Jakie skarby skrywał 100 lat temu?! Zobaczcie na unikatowych zdjęciach

Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach w powiecie raciborskim to jeden z najpiękniejszych polskich zabytków sakralnych. Mimo wielu lat starań wciąż – nie wiedzieć czemu – nie znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Mnisi przyczynili się do ogromnego rozwoju gospodarczego całej okolicy. Gospodarowali w Rudach do 1810 roku, później ich dobra przejęła rodzina książąt von Ratibor. Niestety, ogień podłożony w 1945 roku przez Armię Czerwoną strawił to bogate, przepiękne wznętrza, zabierając ze sobą bezpowrotnie skarby Cystersów, których w 1258 roku przeniesiono na te tereny z podkrakowskiego Jędrzejowa.



W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego udało nam się odnaleźć niezwykłe zdjęcia wnętrz opactwa i kościoła, wykonanych w okresie międzywojennym. Udowadniają, jak wiele bezcennych skarbów na zawsze przepadło. Warto zajrzeć i zobaczyć na własne oczy to, jak wyglądały poszczególne komnaty (było ich 200!), a także, jak prezentowało się wnętrze przepięknej świątyni.

Całe opactwo składa się z kościoła będącego trójnawową bazyliką, czworoboku średniowiecznego klasztoru pocysterskiego oraz później dobudowanych skrzydeł barokowej rezydencji pałacowej. Część kościelna została odrestaurowana w latach 1994-1996.

Część pałacowa popadała w ruinę, aż do 1998 roku, gdy wojewoda katowicki przekazał ją na własność diecezji katowickiej. Od tamtej pory trwała odbudowa opactwa, trwająca ponad dekadę. Podczas robót jednocześnie prowadzono badania archeologiczne, dzięki którym odzyskano wiele bezcennych skarbów.