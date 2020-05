Zdjęcia kibiców ROW Rybnik umieszczą na krzesełkach na stadionie na pierwszym meczu Rekinów KUP BILET NA WIRTUALNY STADION

Zdjęcia kibiców ROW Rybnik umieszczą na krzesełkach na stadionie na pierwszym meczu Rekinów

W najbliższy poniedziałek 1 czerwca, dokładnie w samo południe rozpoczyna się sprzedaż biletów na nasz Wirtualny Stadion!

Jak wszyscy doskonale wiedzą początek tegorocznego sezonu ligowego będzie nietypowy – na pierwszy mecz klub nie może wpuścić kibiców. W związku z tym proponuje wszystkim fanom zielono-czarnych, by zasiedli na stadionie w czasie pierwszego, tegorocznego meczu Rekinów, ale wirtualnie.

- Kupując bilet na Wirtualny Stadion i mecz, który się odbędzie ale bez udziału publiczności wspieracie klub i pokazujecie naszym zawodnikom, że chcecie z nimi być bez względu na okoliczności – mówi Krzysztof Mrozek, prezes KS ROW Rybnik.



Bilety na Wirtualny Stadion zakupić można na dwa sposoby.

Po pierwsze poprzez stronę TUTAJ

Wchodzimy na podany link, zakupujemy bilet, dokładnie na takich samych zasadach, jak kupowaliśmy je na normalny mecz. Jeśli jedna osoba kupuje dwie czy trzy czy nawet więcej wejściówek dla znajomych, do tej pory wpisywała tylko swoje dane, teraz jednak prosimy by wpisała także dane osób dla których nabywa bilet. Dlaczego? To proste. Wszystkie osoby, które kupią wejściówki do 7 czerwca i podeślą do klubu na adres ks.rowrybnik.sa@gmail.com swoje zdjęcie wraz ze zgodą na publikację wizerunku na klubowej stronie www oraz w mediach społecznościowych, będą miały przydzielone swoje miejsce przy G72.