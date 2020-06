Zderzenie na Gliwickiej w Rybniku przy stadionie. Zobacz zdjęcia

Kierowca wyprzedzał na skrzyżowaniu i wjechał w matkę z dzieckiem na rowerze

Do poważnego wypadku doszło we wtorek 23 czerwca w Lyskach na skrzyżowaniu ulicy Rybnickiej ze Sportową. Samochód osobowy wjechał w rowerzystkę i jej dziecko. Kobietę do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR. Kierowca mercedesa wyprzedzał na skrzyżowaniu...