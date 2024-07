Żar leje się z nieba! Rybniczanie mogą się schładzać pod zraszaczami na rynku i przy ul. Hallera. W upały włączają się automatycznie

Żar leje się z nieba! Rybniczan ochłodzą zraszacze na rynku i przy ul. Hallera

Zraszacze działają automatycznie. Uruchamiają się, gdy powietrze osiągnie odpowiednią temperaturę

Nowe zraszacze w Rybniku są już od pewnego czasu. To, ile będą działały i do kiedy, zależy już jednak tylko od tego, jakie będą temperatury. Zraszacze zaprogramowane są bowiem w ten sposób, że to właśnie temperatura powietrza reguluje ich funkcjonowaniem.

- Instalacja uruchamia się automatycznie, gdy temperatura za oknem przekroczy 26 stopni Celsjusza - wskazują przedstawiciele PWiK w Rybniku.

Oznacza to jednocześnie, że w upalne dni działają one niemal nieustannie. Jak długo rybniczanie będą mogli z nich korzystać? Zależne jest to jedynie od temperatur.