Zamknięta kopalnia Rymer w Rybniku - ZOBACZ unikalne zdjęcia z lat 80., kiedy zakład jeszcze fedrował jeszcze na całego

My godali, że idymy na “Siwka”… Tak godano na kopalnia Rymer. Czemu? Ojciec mi opowiadoł, że tam kiedyś jeździły konie. Zresztą siwe konie to i jo pamiętom, jak woda rozwoziły. Bo kiedyś wszystko należało pod kopalnia, wodociągi też. Wszystko się w Niedobczycach wokół niej kręciło. „Siwka” wzięła się od koni, ale za naszych czasów one już nie robiły na dole. Chociaż jedni mówią, że to określenie wzięło się od starego węgla, siwego, nie wiem, co jest prawdą - mówi Stanisław Syrek, górnik z nieistniejącej już kopalni Rymer. 28 lat przerobił jako ślusarz.