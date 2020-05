Zamkną woj. śląskie "przez zakażonych górników"? Rząd rozważa taki scenariusz!

Koronawirus w woj. śląskim. Rząd rozważa scenariusz z blokadą woj. śląskiego, w związku z największym w Polsce przyrostem zakażonych koronawirusem. Według nieoficjalnych informacji, wpływ na decyzję mogą mieć wyniki trwających w regionie badań przesiewowych dla górników.

Patrząc na rozwój epidemii, śląskie jest dziś najbardziej zagrożonym województwem w Polsce. Niedzielne dane urzędu wojewódzkiego wskazują na blisko 3,5 tys. zakażonych. Przeszło 5,5 tys. osób przebywa w kwarantannie domowej, blisko 6,5 pozostaje pod nadzorem sanitarnym. Do tej pory w regionie zmarło 148 osób. Nagły wzrost przypadków wynika z rozprzestrzeniania się koronawirusa w kopalniach, w których – co również w DZ sygnalizowali eksperci – warunki pracy są absolutnie dalekie od bezpiecznych. Koronawirus w kopalniach na Śląsku „W tej sytuacji w górnictwie możemy liczyć tylko na łut szczęścia” - mówił nam 1,5 miesiąca temu Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, odpowiedzialny za przemysł wydobywczy. Pierwszym krokiem do opanowania sytuacji (oprócz wstrzymania wydobycia w kopalniach: Murcki-Stasic, Marcel i Sośnica) było zorganizowanie testów przesiewowych dla górników. Od czwartku do niedzieli takim badaniom zostało poddanych 9,5 tys. pracowników kopalń. W sumie testy przygotowano dla ok. 12 tys. ludzi. Dziś mamy poznać rezultaty badań przeprowadzonych w piątek w Rybniku, a przypomnijmy, że te czwartkowe (blisko tysiąc testów) wykonane w 5 kopalniach przyniosły 108 dodatnich wyników (i to nie uwzględniając jeszcze próbek z kopalni Sośnica).

- Spodziewamy się 200-400 zakażonych wykrywanych z każdego etapu pobierania wymazów. Według realnego scenariusza, do końca tygodnia liczba wykrytych nosicieli koronawirusa w górnictwie może na Śląsku dobić do poziomu 2 tysięcy – mówi nasz informator.

Kryzys epidemiczny w górnictwie nasilił spekulacje o możliwej blokadzie województwa śląskiego, w celu zminimalizowania ryzyka dalszej ekspansji wirusa. Takie plotki powtarzali również politycy (wczoraj w DZ senator Beata Małecka-Libera), zaś prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał wieczorem na Facebooku: „Pojawiają się informacje o planowanym zamknięciu województwa śląskiego w związku z jego najwyższym wskaźnikiem zakażeń na koronawirusa na tle innych województw. Apeluję do administracji rządowej, która zapewne monitoruje sytuację i będzie podejmowała ewentualne decyzje, aby podjęła je z jak największą rozwagą i odpowiedzialnością, bez pośpiechu i pochopności, na zasadzie na wszelki wypadek "zamykamy wszystko, co się da".

Według informacji, do których dotarliśmy, żadna ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie została podjęta. Rząd bierze jednak pod uwagę zamknięcie województwa śląskiego.

- Nie jest to dziś przyjęty wariant, ale nie został też zarzucony. Jest to opcja, która „leży na stole”, gdy okaże się, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli i rozlać na inne regiony – mówi nasz rozmówca. - Ten tydzień będzie przełomowy, jeśli chodzi o decyzję w tej sprawie. Pogarszająca się sytuacja w górnictwie, a przede wszystkim – dalsza transmisja koronawirusa przez rodziny zakażonych (wielu górników nawet nie wiedziało o zakażeniu, przechodziło je bezobjawowo) może skłonić rząd do drastycznych kroków. Z drugiej strony, pamiętajmy, że gdyby badania przesiewowe tej skali zrobić w innych dużych regionach, wynik mógłby być porównywalny ze Śląskiem.

Zamknięcie województwa? Jak miałoby to wyglądać? To trudno sobie wyobrazić: wojsko, policja, „terytorialsi” na drogach wyjazdowych? Szczegóły są dziś analizowane. Równie dobrze kordon sanitarny mógłby objąć granice miast z największą liczbą zachorowań (dziś tym, którego nazwa w tym kontekście pojawia się najczęściej jest Rybnik). Te liczby powinniśmy poznawać w kolejnych dniach tego tygodnia, gdy sukcesywnie będą ujawniane wyniki testów przesiewowych dla górników. Nasi rozmówcy podkreślają, że jakakolwiek blokada - regionalna czy lokalna byłaby tak skomplikowanym przedsięwzięciem, że choćby z tego powodu nikt się na nią nie zdecyduje.

- Takiego scenariusza nikt by sobie nie życzył: to dodatkowe obciążenia dla służb, gigantyczne kłopoty logistyczne i organizacyjne, kolejne problemy dla gospodarki, obawy i niepokój mieszkańców… Nie wspominam o odpowiedzialności politycznej. Zamknięcie województwa to ostateczność, tym bardziej, że sytuacja w szpitalach na razie jest pod kontrolą – mówi z kolei polityk PiS, z którym rozmawialiśmy. Kolejna rzecz, że nie wystarczy spojrzeć na mapę i ustawić kordon sanitarny wzdłuż granic województwa. Śląskie to m.in. Częstochowa czy Bielsko-Biała, którym daleko do ognisk koronawirusa w przemysłowym centrum regionu (Metropolia) oraz jego zachodniej części (Rybnik).