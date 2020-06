Zameczek w Leszczynach odzyskuje blask. Atrakcyjny będzie park wokół zabytku [ZDJĘCIA]

Kolejka wąskotorowa w Stodołach rusza w niedzielę. Zaplanuj wycieczkę z okazji Dnia Dziecka!

W niedzielę 30 maja Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach zaprasza na wycieczki do Stodół i Stanicy. To fajny pomysł na wycieczkę z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Przejażdżka ciuchcią to prawdziwa frajda!