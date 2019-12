Zakończona budowa drogi Racibórz-Pszczyna w Rybniku [WIDEO]

25 kwietnia 2017 roku w rybnickim magistracie podpisano z wykonawcą umowę na budowę drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna. Po kilku latach udało się zakończyć budowę trasy. - Prace kończą się z końcem grudnia - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku.

Nie oznacza to jednak, że 10-kilometrowym odcinkiem nowej "ekspresówki" pojedziemy już 1 stycznia. Teraz ruszy procedura odbiorowa.

- Liczymy że pojedziemy tą droga wiosną - mówił Piotr Kuczera, prezydent Rybnika na początku grudnia podczas prezentacji gotowej niemal trasy.

Dodaje, że liczy, że procedura odbiorowa zakończy się do końca marca. Sprawa nie jest taka prosta. Wszak wybudowano 13 obiektów mostowo-wiaduktowych oraz 10 km drogi po dwa pasy w każdą stronę.

- Czeka ns żmudna procedura odbiorowa. To jest 10 kilometrów trasy głównej, plus kilka kilometrów dróg dojazdowych na łącznicach a do tego 13 obiektów inżynieryjnych, a każdy z nich odrębnie musi być przez wojewódzki nadzór budowlany odebrany i dopuszczony do użytkowania. Przewidujemy, że ten okres potrwa 3 miesiące - dodaje Hawel.