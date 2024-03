Zahartowane Miss Morsowania w woj. śląskim 2024! Te panie nie boją się wskoczyć do zimnej wody. Zdjęcia z Częstochowy, Katowic, Dąbrowy...

Piękne Miss Morsowania w woj. śląskim 2024. Te panie nie boją się ZIMNEJ wody

Morsowanie - czy to jest zdrowie? Kilka słów o zaletach!

- Najważniejszy aspekt to samopoczucie. Mamy badania naukowe, które pokazują, że nawet przy zaburzeniach nastrojów, depresjach, morsowanie, czy ekspozycja na zimno mogą być używane jako terapia pomocnicza. Mamy wzrost dopaminy o 250 razy większy, niż po kokainie. Nie mamy jednak negatywnych efektów, więc można powiedzieć o naturalnym haju. To sposób, aby przejść przez jesień i zimę, które są w Polsce z małą ilością słońca. Druga ważna sprawa to zdrowie, odporność. Nie jest tak, że wykluczymy zupełnie przeziębienia, ale zdarzają się one bardzo rzadko. A do tego jeszcze jest lepsza forma, kondycja, ponieważ to zawsze dodatkowa forma ruchu - przekonuje Adrian Hoffman, jeden z propagatorów morsowania w Polsce. Trener personalny, który sam od 12 lat korzysta z kąpieli w zimnych wodach Zatoki Gdańskiej.