Zadłużony szpital w Rybniku dostał od Marszałka Województwa 15 mln zł pożyczki

Piątkowa wizyta marszałka w Rybniku, w WSS numer 3, to pokłosie niedawnego "okrągłego stołu", jaki odbył się w gmachu Sejmu Śląskiego w związku z sytuacją w rybnickim szpitalu. To tam marszałek zadeklarował finansowe wsparcie dla lecznicy.

- To o czym mówiliśmy na "okrągłym stole", dziś się materializuje. Od strony formalnej jest to umowa pożyczki ale de facto w swojej karierze samorządowej jeszcze się spotkałem z tym, żeby jakiś szpital spłacił nam pożyczkę. To tak naprawdę umowa wsparcia. Mam nadzieje, ze dożyjemy kiedyś takiej sytuacji, ze takie formy wsparcia będą potem zwracane. Ale cieszę się, że te środki w budżecie znaleźliśmy i sejmik poparł ten wniosek. 5 mln przyznajemy też szpitalowi w Częstochowie i 5 mln do Bielska-Białej - mówił Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. - Dla nas ten szpital jest bardzo ważny, wspieramy go, tak żeby pacjenci w sposób komfortowy mogli przechodzić proces rekonwalescencji - podkreślał.