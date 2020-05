Zaatakował sędzię w Rybniku. Jest akt oskarżenia dla Adama K. z Wodzisławia

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorowała śledztwo prowadzone w sprawie przeciwko Adamowi K., 39-letniemu mieszkańcowi Wodzisławia Śląskiego, który zaatakował sędzię prowadzącą rozprawę.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu.

Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa , w dniu 20 lutego 2020 Adam K. przybył do siedziby Sądu Rejonowego w Rybniku, w celu wzięcia udziału w mającym się odbyć posiedzeniu sądowym w sprawie, którego przedmiotem było rozpoznanie zażalenia wyżej wymienionego na postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rybniku z dnia 12 listopada 2019 roku o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie o przestępstwo z art. 217 § 1 k.k (Naruszenie nietykalności cielesnej).

Podczas kontroli przy wejściu do budynku Sądu, ujawniono, że Adam K. w zewnętrznej górnej kieszeni kurtki posiada metalowy przedmiot, był to nóż kuchenny do obierania warzyw z ostrzem o długości 5 cm. Nóż został złożony do depozytu, a Adam K. wpuszczony na teren budynku Sądu - tłumaczy Joanna Smorczewska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.