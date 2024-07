Za nami Dzień Bez Stanika 2024 - oto MEMY. Panie, celebrowałyście to nietypowe święto? Grażynka gotowa na wietrzenie, Janusz zachwycony

Dzień Bez Stanika 2024

Dnia 9 lipca obchodziliśmy Dzień Bez Stanika. To nietypowe święto budzi wiele kontrowersji. Jak informuje kalibi.pl - Trudno oprzeć się wrażeniu, że za pomysłem stoją mężczyźni, którzy zrobią wszystko, by móc podziwiać „nieskrępowane” kobiece wdzięki. A więc 9 lipca na 24 godziny uwolnijcie je z "klatek”. Idea nie jest jednak taka nowa. Do porzucenia staników, oczywiście z inną motywacją, zachęcały feministki już w latach 60. i 70., jednak wraz z dynamicznym wkroczeniem kobiet w świat biznesu biustonosze stały się nieoficjalnym wymogiem – zwłaszcza w pracy. W międzyczasie pojawił się nawet zawód brafitterki, czyli specjalistki od dobierania bielizny.

Śmiechy i kontrowersje

Dzień bez Stanika zbudza liczne kontrowersje i wywołuje mieszane reakcje. Celem tego dnia jest promowanie komfortu i wolności kobiet. Zwolennicy uważają, że to świetna okazja do zwrócenia uwagi na zdrowie piersi, zachęcania do regularnych badań oraz podkreślenia prawa kobiet do decydowania o swoim ciele. Jednak nie brakuje krytyków, którzy twierdzą, że takie święto jest powierzchowne i może być postrzegane jako próba seksualizacji kobiecego ciała. Ile ludzi tyle opinii. A wy, co myślicie o tym święcie? Internauci już zdecydowali! Zobaczcie memy!