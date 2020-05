Wzywają Województwo Śląskie do zapłaty zadośćuczynienia za smog i zapłaty za maseczki antysmogowe i oczyszczacze powietrza

Pomysł podjęcia takich działań zrodził się ze współpracy Rybnickiego Alarmu Smogowego oraz Rybnickiej Rady Kobiet, a do akcji przyłączył się poseł Ziemi Śląskiej Maciej Kopiec. Mieszkańcy Rybnika zwrócili się z prośbą o wsparcie prawne do krakowskiej Fundacji Frank Bold.

Od kilku lat obserwujemy działania ojca i jego kolegów w ramach Rybnickiego Alarmu Smogowego. Obserwujemy walkę o czyste powietrze dla nas ale przede wszystkim dla naszych dzieci, które w tej chwili zbliżają się wiekiem do 10 lat. Mamy świadomość, że abyśmy nie zaczynali kolejnych dni od sprawdzania jakości powietrza w Rybniku, konieczna jest likwidacja tzw. ,,kopciuchów” – przestarzałych, wysokoemisyjnych i prymitywnych kotłów węglowych. Wiemy, że RAS oraz Rada Miasta Rybnika apelowała o zaostrzenie tzw. Uchwały antysmogowej dla Śląska i skrócenie czasu, w którym takie kotły można używać, ale samorząd województwa odrzucił te żądania.

W obronie prawa do życia w czystym powietrzu naszych dzieci nie mamy innego wyjścia, jak podjęcie walki o to prawo przed sądem i stąd nasza decyzja o przyłączeniu się do akcji - mówią Jarosław i Rafał Kuczma.