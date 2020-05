Wyrzuciła niemowlę z okna. Agnieszka G. z zarzutem podwójnego usiłowania zabójstwa dziecka!

Kolejny zarzut dotyczy sytuacji z niedzieli, 24 maja, gdy wyrzuciła dziecko z pierwszego piętra swojego domu. - Twierdzi, że nie pamięta samego zdarzenia, ale nie kwestionowała swojego udziału w tym zakresie – wyjaśnia pani prokurator.

Psychiatrzy z Rybnika pozwolili, by można było z nią przeprowadzać w poniedziałek, 25 maja, czynności. Dostała zarzuty, prokuratura wniosła o aresztowanie kobiety na trzy miesiące.

Dlaczego chciała zabić własne dziecko? Jakie motywy nią kierowały? Wiadomo, że już wcześniej leczyła się psychiatrycznie, ale prokuratura – ze względu na dobro rodziny – nie udziela żadnych informacji w tej sprawie.

Agnieszce G. grozi dożywocie.

Jak czuje się maluszek, który w niedzielę trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach?

- Obecnie pacjent przebywa na oddziale chirurgii i urologii. Ma złamane udo w nóżce, a także liczne potłuczenia. Jego stan jest stabilny, lekarze mówią, że jego życiu na chwilę obecną nic nie zagraża - wyjaśnia Wojciech Gumułka, rzecznik prasowy szpitala.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę, 24-maja, po godzinie 8. Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał dziecko do szpitala. Sąsiedzi rodziny G. mówili, że wcześniej nie dochodziło tam do żadnych awantur. - To porządna rodzina, zawsze razem, z dzieciakami – łapie się za głowę jedna z kobiet. Sąsiedzi rodziny są zszokowani tym, co się stało.