Wypadki motocyklistów. W Rybniku na Raciborskiej zderzenie z autem, na autostradzie motor wjechał w bariery. Dwie osoby trafiły do szpitali

Wypadki motocyklistów. W Rybniku i autostradzie A1. Dwie osoby trafiły do szpitala

Mundurowi z Rybnika informują, że kierującą motocyklem kobietą była 22-letnia rybniczanka. W wypadku odniosła ona obrażenia na tyle poważne, że musiała zostać przetransportowana do szpitala.

- 21-letnia mieszkanka Rybnika wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doprowadziła do zderzenia z motocyklem - relacjonuje st. asp. Bogusława Kobeszko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku.

Oprócz jadącej motocyklem kobiety, uczestniczyła w nim także kierująca osobówka. Jak ustalili policjanci, to właśnie druga z pań odpowiada za zdarzenie. Przyczyna wypadku to nieustąpienie pierwszeństwa.

Wszystkie służby ratunkowe: policja, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe zostały zadysponowane do dwóch wypadków, w których uczestniczyli motocykliści. Do obu zdarzeń doszło w ciągu niespełna godziny. Pierwsze z nich miało miejsce na ul. Raciborskiej w Rybniku.

Strażacy, którzy po wypadku podjęli się chociażby kierowania ruchem, oszacowali także straty. Wyniosły one 5 tysięcy złotych.

Na autostradzie rozbił się sam motocyklista. 41-latek miał jechać zbyt szybko

To dokładnie tyle samo, ile w przypadku wypadku motocyklisty, który miał miejsce na wysokości węzła "Rybnik", czyli w Stanowicach (pow. rybnicki) na autostradzie A1.

Jednośladem jechał 41-letni mężczyzna. Również został on na tyle mocno poszkodowany, że nie odbyło się bez konieczności przewiezienia go do szpitala. Wcześniej ustalono natomiast, jaka była przyczyna wypadku. Zdaniem policjantów, motocyklista przesadził z prędkością.

Jadąc zbyt szybko, 41-latek miał stracić panowanie nad pojazdem, czego efektem było zderzenie z przydrożnymi barierami.