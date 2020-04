Wypadek w Rybniku. Dziecko włożyło rękę do maszynki do mięsa. Chłopczyk jest w ciężkim stanie. Lądował helikopter LPR

Rybnik. Do poważnego wypadku doszło w sobotę, 11 kwietnia, przed godz. 15 w Rybniku. Trzyletnie dziecko włożyło rękę do maszynki do mięsa. Chłopczyk jest ciężko ranny. Na miejscu lądował helikopter LPR, który przetransportował cierpiące dziecko do szpitala.

Wypadek dziecka w Rybniku Do wypadku, w którym ucierpiało trzyletnie dziecko doszło w Wielką Sobotę, 11 kwietnia, przed godz. 15 w Rybniku. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z AKCJI RATOWNICZEJ Zobacz galerię (6 zdjęć) - Według pierwszych ustaleń doszło do wypadku z udziałem trzyletniego dziecka, które włożyło rękę do maszynki do mięsa - mówi asp. Bogusława Kobeszko, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Jak relacjonują świadkowie, do zdarzenia doszło najprawdopodobniej na osiedlu "Sosnowa". Dziecko zostało stamtąd przewiezione na teren firmy Edro-Trans, gdzie lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tej chwili nie jest znany stan dziecka. AKTUALIZACJA Jak udało się nam dowiedzieć, dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Katowicach-Ligocie. Nie jest znany jego stan zdrowia. Rodzice byli trzeźwi. Okoliczności wypadku wyjaśni policja. zobacz galerię (6 zdjęć) Wypadek w Rybniku. Dziecko włożyło rękę do maszynki do mięsa... zobacz galerię (6 zdjęć) Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo