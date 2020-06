Wypadek w Czerwionce-Leszczynach. Motorowerzysta trafił do szpitala

Kolejny wypadek z udziałem jednośladu w Śląskiem 23 czerwca 2020 roku. Na ul. Ligonia w Czerwionce-Leszczynach doszło do zderzenia motoroweru z pojazdem osobowym marki honda. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Na miejscu policjanci prowadzą czynności wyjaśniające. To już trzeci dzisiaj wypadek z udziałem jednośladu w przeciągu zaledwie dwóch godzin. Apelujemy o ostrożność.

We wtorek, 23 czerwca, przed godz. 18 doszło do kolejnego, trzeciego już dzisiaj wypadku z udziałem jednośladu w regionie. Na ul. Ligonia w Czerwionce-Leszczynach motorowerzysta zderzył się z pojazdem osobowym marki honda. - Mężczyzna, który podróżował jednośladem, został przetransportowany karetką do szpitala. Miał obrażenia ciała - opowiada mł. asp. Dariusz Jaroszewski z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Kierowca hondy był trzeźwy. Na miejscu mundurowi ustalają dokładne okoliczności wypadku. Policjanci apelują także o ostrożność. To już, przypomnijmy, trzeci dzisiaj wypadek z udziałem jednośladu w woj. śląskim. Nieco ponad godzinę wcześniej na ul. Głównej w Krzyżanowicach, w pow. raciborskim, samochód potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z obrażeniami głowy został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Z kolei w miejscowości Lyski, w pow. rybnickim, kierowca mercedesa potrącił rowerzystkę podróżującą z dzieckiem. Kobieta również trafiła do szpitala. Ulica Rybnicka, na której doszło do wypadku, jest zablokowana. A2 walczy z wyprzedzającymi się tirami Wideo