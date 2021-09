Wypadek samochodowy w Żytnej. Uderzył w przepust drogowy. Przez lekarstwa?

45-letni mężczyzna spowodował wypadek w Żytnej. Został ukarany mandatem, przyczyną zażyte leki?

Do zdarzenia doszło we wtorek, 14 września, w godzinach porannych. Na skutek nie dostosowania prędkości do panujących warunków drogowych, mężczyzna niespodziewanie stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na prawe pobocze i uderzył przepust drogowy.

Kierujący osobówką był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. 45-latek oświadczył, że przed wyjazdem z domu zażył lekarstwa, które mogły być powodem jego opóźnionej reakcji i chaotycznego zachowania. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem karnym.