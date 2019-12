Wypadek na Wyzwolenia w Rybniku: 9-latek pod kołami samochodu

Wjechała autem do Zalewu Rybnickiego! Wypadła z trasy jadąc za szybko [ZDJĘCIA]

Nadmierna prędkość była przyczyną zdarzenia, do którego doszło dzisiaj (17.12) na ulicy Gzelskiej w Rybniku. Kierująca oplem straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do rowu, a finalnie do... Zalewu Rybnickiego!