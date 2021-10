Wylicytuj lot samolotem z Łukaszem Kaczmarczykiem z Kabaretu Młodych Panów i pomóż małemu Filipkowi!

- Spójrz na zdjęcie. Co widzisz? Słońce, chmury, okulary, skrzydło samolotu, jakiegoś uśmiechniętego gościa. Myślisz sobie: "ten to ma szczęście, leci samolotem, ogląda piękne widoki". A jeżeli napiszę, że ty też tak możesz? A jeżeli napiszę, że to właśnie z tą osobą będziesz mógł polecieć? A jeżeli napiszę, że na zdjęciu jest Łukasz Kaczmarczyk z Kabaretu Młodych Panów? Jesteś w szoku? To dobrze! Masz szansę wygrać godzinny lot samolotem z Łukaszem! Czy poleci z wami pilot? Tak, to będzie Łukasz! - pisze Artur Biskup, członek Załogi Filipka, zaangażowany w prowadzenie licytacji i w wiele innych akcji dla rocznego chłopca.