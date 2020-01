Wstrząs na Śląsku 3.8 w skali Richtera. Rybnik, Żory, Wodzisław, Jastrzębie - setki zgłoszeń!

AKTUALIZACJA: Epicentrum w kopalni Budryk w Ornontowicach

Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Sławomir Starzyński, potwierdza: do wstrząsu doszło w kopalni Budryk w Ornontowicach. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach podaje tę samą informację.

Do wstrząsu miało dojść w rejonie ściany D2, pokład 358/1. Na razie brak informacji o poszkodowanych. Załoga jest wycofywana.

Silny wstrząs w kopalni Budryk został odnotowany także 9 stycznia, o godz. 23:19. Tąpnięcie było mocno odczuwalne na zewnątrz, więc w kopalni po chwili rozdzwoniły się telefony.

- Na szczęście pod ziemią nikomu nic się nie stało, ale dzwonią do nas zaniepokojeni mieszkańcy - mówi nam dyspozytor z KWK Budryk. Jak się okazuje, profilaktycznie pod ziemią wycofano załogę składającą się z 24 górników.

Zapowiedziano kontrolę, która wykaże, czy teren, w którym doszło do wstrząsu jest bezpieczny. Przypomnijmy, że Budryk to kopalnia mieszcząca się w Ornontowicach i należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

To nie pierwszy raz, kiedy w Budryku zatrzęsło. Mieszkańcy pisali do nas w sprawie częstych tąpań w tamtym terenie. Wówczas zwróciliśmy się do JSW o ustosunkowanie się do tej sprawy. Jak mówiła Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka spółki, wstrząsy odczuwalne w ostatnim okresie przez mieszkańców mogą być spowodowane prowadzoną eksploatacją pokładu 401 ścianą B-12, która rozpoczęła eksploatacje w III kwartale tego roku i eksploatowana będzie - jak podawano w listopadzie 2019 r. - przez ok. 10 miesięcy.

