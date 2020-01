Wjechał w dom na Gotartowickiej w Rybniku. Uciekał przed policją pieszo [ZDJĘCIA]

Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyźnie grozi dwuletni pobyt w więzieniu. Przestrzegamy przed brawurą na drodze i jazdą na podwójnym gazie . To śmiertelne niebezpieczeństwo!

Do zdarzenia doszło 1 stycznia, około godziny 9.00, na ulicy Gotartowickiej w Rybniku. Mieszkankę jednego z domów jednorodzinnych obudził przeraźliwy hałas. Po chwili kobieta zauważyła, że w jej dom wjechał samochód.

- Tym razem kierujący miał wiele szczęścia, że wyszedł ze zdarzenia bez poważniejszych obrażeń. Przestrzegamy przed tak nieodpowiedzialną jazdą. Przede wszystkim to śmiertelne zagrożenie zarówno dla kierującego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Powinniśmy jeździć z prędkością dostosowaną do panujących warunków - natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni. Ważne jest też zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Apelujemy do kierowców o zdrowy rozsądek i ostrożną jazdę, zgodną z przepisami ruchu drogowego - apeluje policja.