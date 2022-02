Widzieliście nową reklamę Biedronki? Grają w niej mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn! Zobaczcie kadry

- Kiedyś przyszło do naszego koła zaproszenie do wzięcia udziału w castingu do reklamy. Postanowiłam spróbować. Trzeba było nakręcić krótki filmik i przesłać go reżyserowi - wspomina pani Gabriela. W nakręceniu filmiku pomogli jej pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce. - Wysłałam i długo była cisza, więc myślałam, że przepadło. Aż w końcu dostałam informację, że zapraszają mnie na internetowy casting - śmieje się pani Gabriela.