Wiadukt na Żorskiej w Rybniku zamknięty! ZDJĘCIA

We wtorek 28.04 punktualnie o godz. 8.30 zamknięto wiadukt drogowy na Żorskiej w Rybniku nad koleją. Jeszcze około godz. 8 można było tędy przejechać, ale pracownicy kleili już pomarańczowe taśmy na drogowskazach prowadzących przez most w kierunku autostrady A1 i Żor... Teraz w tamtym kierunku trzeba jechać już objazdem.

Co ciekawe w mieście nie spodziewają się bardzo dużych utrudnień w ruchu. Dlaczego? Dziś w porannej rozmowie w Radio 90 prezydent Piotr Kuczera tłumaczył, że z zamknięciem wiaduktu na Żorskiej czekano aż do momentu otwarcia drogi regionalnej Racibórz - Pszczyna by tam przenieść ciężar ruchu.

Dla bardziej lokalnego ruchu objazdy dla samochodów osobowych wytyczono ulica Prostą, Karola Miarki, ulica Przemysłową do ulicy Mikołowskiej (i w przeciwnym kierunku).

Jeszcze przez około 3 tygodnie po zamknięciu ruchu dla innych pojazdów autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały przez wiadukt na ul. Żorskiej z wykorzystaniem ruchu wahadłowego. Po tym czasie autobusy skierowane zostaną objazdem przez ul. Przemysłową (linie 45, 46, 52) oraz ul. Prostą (linia 48).