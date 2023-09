Wędkowanie z Januszem. To nie może się dobrze skończyć! Zobacz najlepsze MEMY. Przy tym krzaku bierz szczupaku! AS

MEMY. Wędkarstwo to nie zwykłe hobby, to styl życia! A wędkarstwo w stylu typowego Janusza jest wręcz unikatowe... Ucieczka od gderającej Grażynki, zapas alkoholu, szwagier i wędki - to wszystko, czego potrzeba mu do szczęścia! Zobaczcie, jak stereotypowych wędkarzy widzi reszta społeczeństwa - oto najzabawniejsze memy!