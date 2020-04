Warsztaty fotografii studyjnej online w DK Chwałowice

Przed zajęciami uczestnicy otrzymają od prowadzących solidną dawkę inspiracji - przykładów działań artystów, którzy potrafią wyczarować w swojej pracowni równoległe światy. Materiały przesłane zostaną drogą elektroniczną, do samodzielnego zapoznania się kilka dni przed warsztatem.

W sobotę 25 kwietnia przechodzimy do pracy koncepcyjnej podczas video-konferencji. Prowadzący opowiedzą dokładniej o zadaniu po czym będzie czas na wykonanie zdjęć. Po kilku godzinach spotkamy się online ponownie i omówimy efekty.

Co trzeba przygotować w domu? Aparat fotograficzny na statywie, stanowisko pracy (np. stół dosunięty do ściany) na którym rozłożycie tło (np brystol, materiał itd.) i realizowany temat. Różne rodzaje papieru, kartonu, brystolu, starych plakatów itd. materiały do łączenia klej, taśma, zszywacz itd. a także dostępne oświetlenie zarówno lampy błyskowe, blendy, lampki biurowe, latarki itd. Czyli generalnie wszystko to co jest pod ręką w domu.



Kamil Myszkowski - artysta fotografik, twórca instalacji i wideo, kolekcjoner fotografii i starych negatywów, kurator wystaw fotograficznych i historycznych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Uczestniczy także w działaniach jaworznickiej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsztaty fotograficzne, współpracując z różnymi instytucjami. Jest autorem wystaw indywidualnych, a także uczestnikiem wystaw zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Pałacu Schoena - Muzeum w Sosnowcu i kolekcjach prywatnych. Strona: https://kamilmyszkowski.wordpress.com/