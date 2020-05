W Świerklanach już 90 zarażonych mieszkańców. Mieszkają tu setki górników

- Gdy w kopalniach pojawił się koronawirus dla nas stało się jasne, że w Świerklanach będziemy mieć problem. Nasi mieszkańcy to przeważnie górnicy. Setki osób pracują na kopalni Jankowice, część na Pniówku w JSW. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jeżeli na kopalni jest koronawirus to nasi mieszkańcy i okolicznych miejscowości – Boguszowic, Mszany, Połomi, Marklowic – też będą mieli z nim do czynienia. Mamy nadzieję, że liczba zachorowań wyhamuje, ale z tego co widzimy takiej opcji póki co nie widać – mówi Tomasz Pieczka, wójt gminy Świerklany.

Każdego dnia w Świerklanach przybywa 3, 4, 6, a raz nawet 30 nowych chorych. To bardzo dużo, gdy weźmie się pod uwagę że np. dziś (12.05) w całym np. województwie wielkopolskim przybyło tylko 6 zarażonych, zachodniopomorskim 3, małopolskim 1 a opolskim 2.

Wójt Świerklan codziennie apeluje do mieszkańców, by zostali w domach. By przestrzegali obostrzeń.

- Ważna jest świadomość, by nie chodzić i nie zarażać innych. Każdy musi teraz o swoje bezpieczeństwo i innych zadbać. Ludzie w większości stosują się do obostrzeń, zostają w domach. Ale my nie jesteśmy strażnikami by każdego pilnować. Dobrze, że od niedawna mamy policję, dzięki czemu ta kwarantanna jest pilnowana – mówi Tomasz Pieczka.