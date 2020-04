W Rybniku 150 testów na koronawirusa dziennie! Miasto za 1 milion zł kupiło sprzęt dla szpitala do wykrywania COVID19

Miasto Rybnik przeznacza blisko milion złotych na walkę z pandemią koronawirusa. Z budżetu miasta Rybnik przekazał 816 tysięcy złotych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na aparaturę do przeprowadzenia testów na obecność wirusa. W zeszłym tygodniu prezydent Rybnika przekazał 50 tysięcy złotych na wymazobus. Na dzisiejszej sesji rady miejskiej radni będą głosowali nad uchwałą dotyczącą udzielenia wsparcia w kwocie 50 tysięcy złotych dla szpitala zakaźnego w Raciborzu.

- Aktualnie ogromnym problem w walce z koronawirusem jest ilość zakażeń wśród pracowników szpitali, lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych – mówi prezydent Piotr Kuczera. - Mam nadzieję, że to urządzenie sprawi, że w sytuacji zagrożenia będziemy mogli szybko przetestować pracowników służby zdrowia, by nadal mogli walczyć na pierwszej linii frontu. To myślę dobry moment, by podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień walczą o ratowanie naszego zdrowia i życia: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, laborantom, farmaceutom, salowym i administracji placówek – dodaje Kuczera.