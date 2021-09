W niedzielę ROW jedzie do Ostrowa. To będzie wojna - zapowiadają w klubie

- Wciąż wierzę w to, że to nasz zespół będzie w niedzielę cieszył się z awansu do finału. Nie poddajemy się, jedziemy do Ostrowa na wojnę! Warto będzie zasiąść w niedzielę na stadionie w Ostrowie lub przed telewizorami, bo to będzie bój, którego dawno żużlowy świat nie widział. Mobilizacja jest maksymalna – zapowiada Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik.

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14. W porównaniu do pierwszego meczu w składzie rybniczan zaszła jedna, ale ważna zmiana. Trener Marek Cieślak postanowił, że do składu naszej drużyny wraca Rosjanin, Siergiej Łogaczow.

Awizowane składy:

ARGED MALESA OSTRÓW WLKP.

9. Nicolai Klindt

10. Tomasz Gapiński

11. Oliver Berntzon

12. Patrick Hansen (U24)

13. Grzegorz Walasek

14. Jakub Krawczyk

15. Sebastian Szostak

16. -

ROW RYBNIK

1. Kacper Gomólski

2. Rune Holta

3. Siergiej Łogaczow

4. Wiktor Trofimow (U24)

5. Michael Jepsen Jensen

6. Mateusz Tudzież

7. Paweł Trześniewski

8. -