W niedzielę koncert Polsatu w Rybniku. Biletów dla niezaszczepionych już nie ma. Co zrobić by wejść na koncert?

Dawid Kwiatkowski, Roxi Węgiel, Viki Gabor, Sławomir, Grubson, Cleo, Enej, Michał Szpak, Natalia Nykiel, Sound’n’Grace, Kasia Mosek, Grott Orkiestra, Antek Smykiewicz – wystąpią w Rybniku podczas niedzielnego koncertu „Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci”. To wielkie wydarzenie, jakiego w Rybniku tego lata jeszcze nie było. Impreza odbędzie się na terenie kampusu przy ulicy Rudzkiej i jest darmowa. Ale uwaga - ponieważ to wydarzenie o charakterze masowym - obowiązuje reżim sanitarny. I tak dla osób niezaszczepionych przygotowano pule tylko 250 biletów. Po tych wejściówkach nie ma już jednak ślady, rozeszły się w zaledwie 45 minut. Jeśli ktoś chce więc wejść na koncert, a do tej pory nie został zaszczepiony, ma tylko jedno wyjście - przyjąć szczepionkę na COVID19 choćby w dniu koncertu. - Na kampusie mamy cały czas czynny punkt szczepień i będzie on działał także w najbliższą niedzielę. A to oznacza, że jeśli ktoś zaszczepi się choćby w tym dniu, to automatycznie może wejść na koncert - mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka urzędu miasta w Rybniku. Choć magistrat nie jest organizatorem wydarzenia, to wyszedł na przeciw potrzebom mieszkańców. - Takie samo rozwiązanie zastosowaliśmy w czasie koncertu z okazji Majówki i w efekcie w dniu imprezy zaszczepiło się około 100 osób - dodaje rzeczniczka. Na szczepienie w dniu koncertu nie trzeba się wcześniej umawiać - wystarczy przyjść i mieć przy sobie dowód osobisty. Powszechny Punkt Szczepień działa w budynku C kampusu, a dostępny jest tam preparat jednodawkowy.

Zaszczepione osoby otrzymają witaminy na zdrowie (ilość ograniczona).

Dla osób zaszczepionych nie ma natomiast żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o ich liczbę na terenie kampusu. Na teren imprezy masowej z zaszczepionymi rodzicami mogą wejść tylko niezaszczepione dzieci.