W Leszczynach znów działa lodowisko! Chętnych do zimowego szaleństwa nie brakuje OPRAC.: Robert Lewandowski

CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przy Zameczku w Leszczynach znów można się ślizgać. Co najważniejsze, można to robić w pełni bezpiecznie i bez dodatkowych opłat. Lodowisko otwarte jest przez cały tydzień, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.