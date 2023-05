Ultramaraton 40 rybnickich rond wystartował! Przed nimi około 12 godzin biegu. Na starcie 80 śmiałków

- Zasada jest taka, że staramy się biec zwartą grupą, dlatego ograniczenia w ilości osób. Narzucamy tempo i kiedy czujemy, że czas na przerwę, to roimy ją. Jeśli ktoś nie daje rady, to albo zostaje na moment z tyłu, potem nadgania, albo schodzi z trasy - mówi nam Piotr Puchała. - Na liście mamy 80 biegaczy, ale zapisanych pierwotnie było ponad 130. Część zrezygnowała, potem robiliśmy losowanie i tą drogą zebrała się nam grupa. Ale sądzę, że gdybyśmy mogli zapisać i ogarnąć na trasie z 150 osób, to tyle chętnych też by się do nas zgłosiło - mówi Puchała.

Zawodnicy pokonają w sumie trasę - jak już wspomnieliśmy - 73 km. Po drodze przebiegną przez 45 rond, w tym jedno prywatne - znajdujące się na terenie firmy budowlanej Lubar. Na mecie biegu powinni się zameldować po ok 11-12 godzinach, czyli około godziny 20.