Uczniowie z SP 3 w Rybniku: Szacunek należy się każdemu. Stop hejtowi. Zobaczcie ich prace

- Miałam już dość tych wszystkich negatywnych komentarzy w internecie odnoszących się do górników, medyków. Nie ma zgody na hejt i nienawiść. W zdalnej lekcji z edukacji społecznej uczuliłam dzieci na to, że należy mieć szacunek do każdego człowieka, niezależnie od wykonywanego zawodu i sytuacji. Poprosiłam rodziców, aby porozmawiali też o tym ze swoimi pociechami. W efekcie postanowiliśmy wspólnie zorganizować akcję. Szacunku należy uczyć od najmłodszych lat - mówi Karolina Dzierbicka, nauczycielka Szkoły Podstaowej nr 3 w Rybniku.