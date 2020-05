Tysiące osób w ZUS! Rybnicki oddział odwiedziło blisko 1200 mieszkańców

Wnioski do skrzynek lub przez PUE

- Ze względu na bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników prosimy, aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. We wszystkich placówkach ZUS nadal są skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski lub pisma, bez kontaktu z pracownikiem ZUS. Zachęcamy naszych klientów do składania dokumentów przez internet, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. To wygodne narzędzie do elektronicznego kontaktu z ZUS, w tym szczególnie do przekazywania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej - dodaje rzeczniczka.