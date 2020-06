Tygodniowy przegląd prasy (Rybnik, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej?”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka wyprzedaż w Lidlu! Rabaty do -80 proc. na artykuły przemysłowe i odzież. Co można kupić taniej? Sieć sklepów LIDL zaczyna tuż po Bożym Ciele akcję wielkiej wyprzedaży. Od 12 czerwca zostały obniżone ceny ponad 100 artykułów. Przeceny będą sięgać nawet 80 proc. Sprawdź, jakie artykuły można będzie w Lidlu kupić taniej - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te produkty. 📢 Otwarte kąpieliska w Rybniku i okolicy 14.06.2020. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk Jakie kąpieliska są otwarte w Rybniku 14.06.2020? Szukasz kąpieliska w Rybniku, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Czy Twoje ulubione kąpielisko jest juz czynne? Sprawdź, które kąpieliska w Rybniku są otwarte. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Rybniku. Najważniejsze informacje dotyczące kąpielisk w Rybniku znajdziesz w naszym artykule. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Zobacz listę kąpielisk otwartych w Rybniku.

📢 Trzaskowski przed kopalnią Chwałowice: PiS obiecywał, że nie będzie likwidacji kopalń a 8 kopalń zostało zlikwidowanych Dziś (13.06) Rybnik odwiedził Rafał Trzaskowski, kandydat PO w wyborach na prezydenta Polski. Przed kopalnią Chwałowice mówił, że rząd nie radzi sobie z górnictwem, PiS dużo naobiecywało górnikom, ale nie spełniło tych obietnic.

📢 Śląskie: aż 209 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 15 osób Przybyło zakażeń wirusem Covid-19 w województwie śląskim. Jest 440 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowali w sobotę 13 czerwca przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. Aż 209 przypadków dotyczy województwa śląskiego. Z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 15 osób, m.in. troje pacjentów z powiatu zawierciańskiego (mężczyźni w wieku 71 i 76 lat oraz 81-letnia kobieta), mieszkaniec Rybnika (68 lat), mieszkanka powiatu cieszyńskiego (77 lat). 📢 Kontrole graniczne zniesione od soboty. Czy do Czech można już w ten weekend wybrać się na piwo albo zakupy? Jeszcze tylko dziś (piątek 12.06) do północy straż graniczna będzie prowadziła tymczasowe kontrole na wjeździe do Polski. W sobotę 13.06 zniesione zostaną kontrole na granicach wewnętrznych Polski z Czechami, Słowacją, Niemcami i Litwą. Polska otwiera granice, co nie oznacza, że już w ten weekend my możemy swobodnie pojechać do Czech na piwo czy knedle albo wycieczkę do Zoo w Ostrawie. Czesi dopiero w poniedziałek 15 czerwca będą wpuszczać do siebie Polaków, nie wymagając od nich testów na koronawirusa.

📢 Gdzie na grzyby na Śląsku, Zagłębiu, Jurze czy w Beskidach? Podpowiadamy! Gdzie na grzyby w woj. śląskim? Oto najlepsze miejsca na grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsce, którego nie chce zdradzić innym. My jednak podpowiadamy, gdzie najlepiej zbierać grzyby. Zobaczcie naszą galerię. Stad wrócicie z pełnymi koszykami - kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te miejsca. 📢 Postojowe: Rybnicki ZUS wypłaci dziś postojowe 187 osobom na kwotę 342 tys. zł Dziś, 12 czerwca na konta mieszkańców województwa śląskiego trafią kolejne wypłaty. Oddziały ZUS w województwie śląskim w piątek, 12 czerwca, zrealizują 1169 przelewów na kwotę 2,2 mln zł. Łącznie w województwie śląskim ZUS wypłacił 171 tys. świadczeń postojowych o sumie 335 mln zł. W skali kraju to kwota 2,9 mld zł. Rybnicki oddział ZUS do tej pory zrealizował ponad 30 tys. przelewów o sumie blisko 60 mln zł. Dzisiaj świadczenia postojowe trafią do 187 osób na kwotę około 342 tys. zł

📢 Procesje Bożego Ciała w Rybniku wokół kościołów ZDJĘCIA Wyjątkowy czas, wyjątkowe Święto Bożego Ciała i wyjątkowe procesje - zamiast ulicami Rybnika, tak jak to miało miejsce w przednich latach, w tym roku procesje z Najświętszym Sakramentem podążały jedynie wokół rybnickich kościołów. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Złota Lira 2020 w sieci. Zostań jurorem festiwalu! Ruszają nietypowe Dni Rybnika 2020 a wraz z nimi "Złota Lira". Festiwal też będzie nietypowy. Z powodu pandemii XXIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Lira Rybnik 2020 został przeniesiony do sieci. Od piątku do niedzieli (12-14 czerwca) na fanpage'u Złotej Liry na facebooku o godzinie 16 prezentowane będą orkiestry Festiwalowe. 📢 Poszukiwani w woj. śląskim za kradzieże rozbójnicze. Można pomóc policji. Widzieliście ich? W galerii znajdziecie zdjęcia i opisy poszukiwanych za kradzieże rozbójnicze w woj. śląskim. Jeśli kiedykolwiek ich widzieliście, zgłoście to policji. 📢 20 rzeczy, których Czesi zazdroszczą Polakom! Wiedziałeś o tym? Wielu będzie zaskoczonych! Polacy często narzekają na życie w swoim kraju i cechy swoich rodaków. Tymczasem nasi sąsiedzi zza południowej granicy zazdroszczą nam wielu rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Czeski serwis internetowy G.cz. przygotował zestawienie powodów, dla których lepiej urodzić się Polakiem niż Czechem. Zobaczcie 20 z nich - kliknijcie w "zobacz galerię".

📢 Poważny upadek Przemysława Giery na treningu. ROW Rybnik w tarapatach Poważny upadek podczas dzisiejszego (11.06) treningu na stadionie przy Gliwickiej w Rybniku zaliczył Przemysław Giera, żużlowiec PGG ROW Rybnik. Zawodnik upadł na tor i został przewieziony do szpitala. Okazało się, że ma złamaną łopatkę. A to oznacza, że nie pojedzie w niedzielę w pierwszym meczu ligowym ROW-u Rybnik z Falubazem Zielona Góra. 📢 Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata. Zobaczcie zdjęcia Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach Zdroju u progu lata to kolejne rośliny w rozkwicie. Każda pora roku jest dobra, by tu zajrzeć, a czerwiec to czas kwitnienia m.in. rododendronów i róż.

📢 Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Zobacz najciekawsze oferty z czerwca i lipca 2020 LICYTACJE DOMÓW W WOJ. ŚLĄSKIM. Kup dom w Śląskiem po okazyjnej cenie! Oto najciekawsze oferty domów do kupienia po okazyjnej cenie na licytacjach komorniczych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020. Sprawdź kiedy, gdzie i za ile można wylicytować dom w województwie śląskim. GALERIA ZDJĘĆ

