Tygodniowy przegląd prasy (Rybnik, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Rybnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rybnika, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom na ulicy Skalnej w Rybniku pod wodą. Strażacy ewakuowali kobietę, która trafiła do szpitala. Zapadła się też ulica Kominka”?

Przegląd tygodnia Rybnik od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dom na ulicy Skalnej w Rybniku pod wodą. Strażacy ewakuowali kobietę, która trafiła do szpitala. Zapadła się też ulica Kominka Burza w Rybniku i ulewne deszcze spowodowały wiele szkód. Rybniccy strażacy interweniowali od piątkowego wieczora (26.06) do sobotniego popołudnia (godz. 15.30) aż 72 razy, wyjeżdżając do zalanych ulic, piwnic i powalonych drzew. Dramatyczna sytuacja rozegrała się na ulicy Skalnej, w Niedobczycach, gdzie dom znalazł się pod wodą. Strażacy musieli ewakuować 86-letnią kobietę, która zasłabła. Została przewieziona do szpitala. 📢 NETFLIX. Nowości w lipcu 2020. Sprawdź, co warto obejrzeć. TOP 10 NETFLIX bije rekordy popularności. Użytkowników jest coraz więcej, a twórcy platformy co miesiąc dostarczają im mnóstwo nowości. W naszej galerii produkcje, które będziemy mogli zobaczyć już za kilka dni, od 1 lipca. Wśród nich m.in. seriale, filmy przygodowe, komediowe, dramaty dla widzów o mocniejszych nerwach i programy rozrywkowe. Sprawdź NOWOŚCI W LIPCU 2020 r.

📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać.

📢 Co czytają więźniowie za kratkami? Poznaj TOP 10 najchętniej czytanych książek w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju Czy wychowawcom w śląskich zakładach karnych udaje się rozsmakować skazanych w czytaniu książek? Pewnie tak, skoro w zeszłym roku więźniowie przeczytali ponad 90 tysięcy książek, o 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej! Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź te książki! 📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

📢 Oberwanie chmury w Rybniku. Zalana ulica Świerklańska Oberwanie chmury w Rybniku. Nie tylko wycieraczki samochodowe nie nadążyły usuwać wody. W wielu miejscach nie wytrzymała kanalizacja deszczowa. Tak było na ulicy Świerklańskiej. Woda wylewała się ze studzienki. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Wyniki wyborów prezydenckich RYBNIK. Kto wygrał? Jaka była frekwencja w Rybniku? WYBORY 2020 Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Rybniku - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Rybniku? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW. 📢 Zwolennicy Trzaskowskiego żegnali Andrzeja Dudę w Rybniku podczas wizyty prezydenta na rynku ZDJĘCIA To nie była spokojna wizyta Andrzeja Dudy w Rybniku na finał kampanii. Na rynek, gdzie po południu przyjechał urzędujący prezydent, przyszło też wielu jego przeciwników, przynieśli ze sobą transparenty z napisami "wyPAD", albo "Trza...s i po Dudzie" czy "To ostatnia niedziela". Wśród przeciwników Andrzeja Dudy byli nie tylko zwolennicy Trzaskowskiego, którzy szykowali się na to, by pożegnać prezydenta, ale też Szymona Hołowni oraz młodzi ludzie z tęczowymi transparentami.

📢 Wybory 2020: Kilkaset osób na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Rybniku. Byli też przeciwnicy Kilkaset osób pojawiło się na wiecu wyborczym z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy na Rynku w Rybniku. Wśród wyborców byli mieszkańcy całego regionu. Nie brakowało też przeciwników urzędującego prezydenta. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Rybnik dostał 23 mln zł z tarczy dla samorządów. Kuczera: "Rząd zabiera jesienią by dać latem w okresie kampanii wyborczej" Prawie 23 miliony zł otrzymał Rybnik w ramach tzw. Tarczy dla Samorządów. Informację o środkach dla miasta z funduszu inwestycyjnego samorządów przekazali radni PiS podczas czwartkowej sesji rady miasta. W tym samym dniu uroczyście przekazano środki także dla Czerwionki-Leszczyn, Gaszowic, Świerklan, Jejkowic, Lysek i powiatu rybnickiego. Spotkanie odbyło się w Gaszowicach, gdzie po czek nie przyjechały władze Rybnika.

📢 Koniec roku szkolnego 2020 w Rybniku w czasie pandemii. Jak wyglądało rozdanie świadectw? ZDJĘCIA Pandemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczny rok szkolny był wyjątkowy. Niezwykłe było również zakończenie roku szkolnego 2020. Zamiast wielkich akademii dla wszystkich uczniów, skromne spotkania w gronie jednej klasy. Maseczki na twarzach uczniów, rodzice czekający na swoje pociechy przed szkołami. 📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

📢 Prezydent Duda odwiedzi dziś Rybnik. Zwolennicy Trzaskowskiego będą "żegnać Andrzeja" Gorąco będzie dziś po południu na rybnickim rynku. O 16.30 do miasta, na finał kampanii, przyjeżdża Andrzej Duda, prezydent RP. Jednak zwolennicy Rafała Trzaskowskiego, który był w mieście na początek kampanii, nie zamierzają łatwo oddać prezydentowi pola i szykują dla niego "pożegnanie". W internecie utworzyli wydarzenia pod hasłem "Rybnik żegna Andrzeja". 📢 TOP 10 najlepiej gospodarujących miast woj. śląskiego Sprawdź RANKING Tychy według Rankingu Finansowego Samorządów zostały najlepiej zarządzanym miastem na prawach powiatu w Polsce. Pierwszą dwudziestkę rankingu Forum Ekonomicznego zdominowały miasta z woj. śląskiego. Prezentujemy dziesięć najlepszych miast z naszego regionu. Sprawdź, czy Twoje miasto jest wśród najlepszych - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Spore kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju! Od 500 zł do nawet 30 tys. zł Duże kary za brak maseczki w autobusie, czy tramwaju może spotkać tych, którzy uznają, że pandemia koronawirusa już minęła i problem się rozwiązał. Wszystkich lekceważących obowiązek noszenia masek kierowca będzie mógł wyprosić, a mandat w wysokości 500 zł. To nie wszystko - jeśli skierowany zostanie wniosek do Sanepidu, to kara może wynieść nawet 30 tys. złotych. W wielu miastach trwają kontrole, w które angażuje się policja, straż miejska, czy kontrolerzy w komunikacji miejskiej.

📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy. 📢 Spotkanie zarządu ROW Rybnik z kibicami. Momentami było gorąco. Padły ważne deklaracje Spotkania zarządu żużlowego KS ROW Rybnik z kibicami to już niepisana tradycja. Dziś (25.06) na Stadionie Miejskim w Rybniku odbyło się pierwsze takie w tym sezonie. Po pierwszych porażkach Rekinów atmosfera nie jest najlepsza. Momentami było gorąco...

📢 Egzamin zawodowy 2020 czerwiec KLUCZ ODPOWIEDZI CKE. Poznaj WYNIKI z egzaminu pisemnego [26.06.2020] Egzamin zawodowy 2020 KLUCZE ODPOWIEDZI / WYNIKI sesji letniej: We wtorek 23 czerwca, uczniowie pisali część pisemną egzaminu zawodowego 2020. W galerii znajdziecie klucze odpowiedzi z tego egzaminu zawodowego. 📢 Zderzenie na Gliwickiej w Rybniku przy stadionie. Zobacz zdjęcia Zderzenie na Gliwickiej w Rybniku przy stadionie. Utrudnienia w kierunku centrum. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.

