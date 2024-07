Tu w Rybniku uczniowie napisali maturę 2024 najlepiej - są już wyniki! Oto LISTA rybnickich liceów i techników

Poznaliśmy wyniki MATURY 2024

9 lipca tegoroczni maturzyści poznali swoje rezultaty z matury. Jak co roku, tego dnia emocje sięgają zenitu. Uczniowie z niepokojem spoglądają na wyniki. To od nich zależy gdzie udadzą się na studia i jak będzie wyglądała ich przyszłość. Wyczekiwanie na swoje rezultaty to dla wielu uczniów powód do stresu i strachu przed ewentualną porażką. Niektórzy obawiają się, że wyniki które osiągną nie wystarczą by dostać się do wymarzonych szkół. Wysokie rezultaty egzaminu to również coś, co przynosi renomę dla szkół z najlepszymi wynikami.