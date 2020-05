Trzaskowski kandydatem PO na prezydenta RP. Jego żona jest z Rybnika!

Trzaskowski musi zebrać bardzo szybko swoje 100 ty. głosów poparcia. W Warszawie Patryka Jakiego zwyciężył w pierwszej turze, ale jego prezydentura do najłatwiejszych nie należy.

Podczas ogłaszania swojej kandydatury Trzaskowski miał bardzo poważną minę. Ale dostał jednomyślne poparcie. Nawet wtedy się jednak nie uśmiechnął. Generalnie nikt się nie uśmiechał. Sprawa jest poważna, bo to bezprecedensowana sytuacja.

Trzaskowski nie palił się do nowego zadania, bo jego najtrudniejszym zadaniem będzie nie tylko pokonanie Dudy, ale przede wszystkim odzyskanie tych wyborców, którzy po fatalnej kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przeszli do Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wygrał w partyjnych głosowaniach i zajął najlepsze miejsca w przygotowanych przez partię badaniach. Ma poparcie samorządowców, co jest kluczowe w tych dziwnych, organizowanych w czasie pandemii wyborach. To poparcie i pomoc w organizowaniu kampanii może być kluczowa.

Z tego, co mówi jego otoczenie bronił się przed wzięciem udziału w tej kampanii. Podczas pierwszego wystąpienia jako kandydat na prezydenta powiedział:

Trzaskowski uchodzi za osobę mniej konfliktową niż Sikorski, który ostatecznie zrezygnował z kandydowania , ale wziął udział w konferencji prasowej. - Rafale idź i wygraj to - powiedział Sikorski.

Trzaskowskiego poparli koalicjanci z Koalicji Obywatelskiej , czyli m.in. Nowoczesna i Zieloni oraz ugrupowanie Barbary Nowackiej "Inicjatywa Polska".

Trzaskowski zna kilka języków, w tym co oczywiste angielski, ale też włoski, hiszpański. Lubi sport narty i nurkowanie. Był ministrem cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska i wiceministrem spraw zagranicznych ds. UE w rządzie Ewy Kopacz.

Poza tym wygrać w Warszawie to co innego, niż wygrać w Polsce. Warszawa to wyborca liberalny, zaś w skali Polski bardziej konserwatywny.

Atutem Trzaskowskiego, z punktu widzenia Śląska, jest żona Ślązaczka, pochodząca z Rybnika.

Przez ponad 4 godziny nad nową kandydaturę debatował zarząd PO. Kontrkandydatem Trzaskowskiego był europoseł Radosław Sikorski. Popierające go środowisko w partii argumentowało m.in., że złożenie przez Trzaskowskiego (na wypadek zwycięstwa) prezydentury w Warszawie, może oznaczać utratę władzy przez Platformę w stolicy.