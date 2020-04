Tężnia na Paruszowców nie rusza w związku z pandemią. Można korzystać z terenu wokół. Co tu się pojawi?

W ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wysiane w kilku punktach miasta, w tym również na terenie tężni, łąki kwietne. Miejscy ogrodnicy postanowili więc kontynuować ten sposób zagospodarowania zieleni i obsiali kilka kolejnych fragmentów terenu tężni. Planowana jest też realizacja obszernej rabaty wokół nowo powstałej toalety.

- Teren wokół tężni solankowej to w tej chwili jedno z ulubionych miejsc wypoczynku naszych mieszkańców – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

– Malownicze tereny spacerowe, infrastruktura rowerowa, tunel pieszo-rowerowy, prowadzący w kierunku leśnych duktów dzielnicy Północ – wszystko to przyciąga spacerowiczów i rowerzystów z całego miasta i okolic - mówi.

- Zachęcam do korzystania z możliwości wypoczynku, jakie daje to miejsce, ważne jednak, by beztroska nie pozwoliła nam zapomnieć o konieczności zachowania odpowiednich zasad tzw. reżimu sanitarnego – dodaje prezydent.