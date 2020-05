Targowisko na Hallera oblężone. Tłumy na targu w Rybniku - pojawiły się setki osób. ZDJĘCIA

Tłumy na targu w Rybniku. W sobotę setki osób odwiedziły targowisko na Hallera

Przy wejściu na targowisko przy ulicy Hallera w Rybniku powieszono jednorazowe rękawiczki, jest też płyn do dezynfekcji rąk i instrukcja o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Chyba wszyscy mają maseczki, ale to czy to wystarczy przy takich tłumach?

- Takich tłumów to już dawno nie było. Widać "poluzowanie" wprowadzone przez rząd zrobiło swoje. Może ludzie są już też zmęczeni tym koronawirusem i przywykli. W każdym razie chyba nikt już się nie boi tego świństwa - mówi nam jeden z mieszkańców, którego spotkaliśmy dziś na targu.

Dodaje, że już dawno nie widział tu tyle ludzi.

Stragany z warzywami są wręcz oblegane.

- Przecież trzeba gdzieś kupić kapustę na obiad. Wolę na targu niż w markecie. Tu przynajmniej jesteśmy na powietrzu - mówi nam jedna z mieszkanek. Macha ręką słysząc o koronawirusie.