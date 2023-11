Tak w 1918 roku wyglądał Rybnik - zobacz zdjęcia. Oto miasto 105 lat temu, gdy Polska odzyskała niepodległość

Zobaczcie efekty, przechodząc do kolejnych zdjęć. Wydają się całkiem ciekawe. To nieco inna podróż w przeszłość niż dotychczas, bowiem obrazki z Rybnika nabrały teraz nowego wymiaru. Kliknij w galerię i zobacz je.

Czy sporo budynków z tamtych czasów przetrwało? Czy rozpoznałbyś poszczególne ulice Rybnika? Mamy dla Was nie lada gratkę! Zdecydowaliśmy się pokolorować znane już czarno-białe zdjęcia naszego miasta, pochodzące z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Jak wyglądał Rybnik sto lat temu? Czy rozpoznasz te budynki?

Niektóre zdjęcia wyglądają naprawdę efektownie, inne nieco mniej. Wprowadzone zmiany i koloryzacja zależą bowiem w dużej mierze od jakości oryginalnych fotografii. Jedne zachowały się w doskonałej jakości, inne w gorszej. Tak czy inaczej to nowe spojrzenie na historię naszego miasta.

Nakładanie obrazu na czarno-białe zdjęcia wymagało jeszcze do niedawna konieczności użycia specjalistycznego sprzętu i nowinek technologicznych. Dzisiaj nie jest to już trudne, a wystarczy tylko użyć do tego odpowiednich narzędzi, jakie znajdują się w wirtualnej przestrzeni.