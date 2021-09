Sztuka cyrkowa w Rybniku. Takie rzeczy w Face 2 Face - zobaczcie zdjęcia z tej magicznej imprezy red.

Działo się w Face 2 Face w sobotę 18 września - to była magiczna impreza! Znakomity występ sztuki cyrkowej, piękne pary, śliczne kobiety, przystojni panowie... - zresztą, zobaczcie to sami! To był cyrk w klubowym wydaniu.