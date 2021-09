Szpital w Rybniku rozbuduje onkologie, ale ponowne uruchomienie interny od października nie jest pewne

- Jeśli chcecie usłyszeć zapewnienia, że na pewno zostanie odwieszony, to ich nie złożę, bo wprowadziłabym pacjentów w błąd. Cały czas szukamy lekarzy. Mamy chętnych do pracy na dyżury, ale my potrzebujemy ludzi do pracy do południa – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala numer 3 w Rybniku.

Przypomnijmy. Praca czterech szpitalnych oddziałów została zawieszona w lipcu tego roku. Powodem było odejście z pracy 16 specjalistów oraz 5 rezydentów, którzy nie zgodzili się na zmianę warunków zatrudnienia. Od 1 września – zgodnie z planem – została wznowiona praca oddziału pediatrycznego. - Mamy podpisane porozumienie z panią doktor Musiałową, która szefuje oddziałowi i ten oddział pracuje normalnie – mówi Ewa Fica.

Kłopot jest z pozostałymi oddziałami. - Żeby uruchomić ponownie oddział wewnętrzny potrzebujemy 5 lekarzy na kontrakcie. Mamy chętnych do pracy 8 lekarzy, ale wszystkich na dyżury. A my potrzebujemy specjalistów do leczenia w ciągu dnia – mówi Ewa Fica.

Dyrektorka lecznicy przyznaje, że na przeszkodzie przy zatrudnieniu lekarzy stoją m.in. ich wymagania finansowe. - Szpital naprawdę nie posiada pieniędzy na to, by zaciągać kolejne zobowiązania, a płacimy dosyć dobrze – mówi Fica. - Cały czas rozpisujemy konkursy, apelujemy do lekarzy by się zgłaszali do pracy, poprosiliśmy wojewódzkich konsultantów o pomoc we wskazaniu specjalistów . I co ważne, cały czas doposażamy szpitalne oddziały w nowy sprzętem, tak by te warunki zatrudnienia dla lekarzy były jak najlepsze – mówi dyrektorka.