Święto wszystkich Niebieskich. MEMY o policji. Internauci potrafią być bezlitośni... Czy słusznie?

Kliknij TUTAJ, by zobaczyć najlepsze MEMY o Policji

Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku. Nieprzypadkowo wybrano akurat tę datę. To właśnie 24 lipca upamiętnia rocznicę powołania w 1919 roku Policji Państwowej.

Policji często obrywa się od obywateli. Czy słusznie...? Społeczeństwo zawsze jest podzielone w temacie opinii o policji, wyróżnia się zarówno negatywne, jak i pozytywne głosy. Stanowisko zależy od indywidualnych doświadczeń, własnej bańki informacyjnej i aktualnych wydarzeń, stawiających policję w złym lub nieco lepszym świetle.

Kiedy pojawiają się kłopoty policjanci są zazwyczaj pierwszą grupą, która podejmuje interwencję. Pilnują porządku przez 24h/7, niosą pomoc i dochodzą sprawiedliwości. Mimo to każda okazja jest dobra, by na pracę funkcjonariuszy spojrzeć z nieco innej, mniej pochlebnej i bardziej satyrycznej, strony. Co Internauci sądzą o zawodzie policjanta? Zobaczcie sami!