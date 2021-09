Świerklany: Zamknięty fragment drogi, utrudnienia w komunikacji miejskiej

W poniedziałek, 27 września, od wczesnych godzin porannych zamknięty jest odcinek ulicy Świerklańskiej od firmy REMIX do skrzyżowania z ul. Nową. Utrudnienia potrwają do godziny 17. W tym czasie zmienią się trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej na liniach rybnickiego Zarządu Transportu Zbiorowego. Dotyczy to linii o numerach: 13, 30, 31, 32 i 33.

- linia 13 od przystanku Boguszowice Osiedle Kopalnia przejazd ul. Jastrzębską, Błękitną, Przez Zwał, DW 935, 1 Maja nawrót na pętli w Chwałowicach, dalej po trasie

- linia 30 od przystanku Chwałowice Malchera przejazd ul. Malchera, Zwycięstwa, Tkoczów, Przez Zwał, Błękitną, Jastrzębską, Nową i dalej z obsługą przystanków na ul. Nowej, Wowry, Rybnickiej i Kościelnej. Od przystanku Jankowice G.S. przejazd ul. Nową, Jastrzębską, Błękitną, Przez Zwał, Tkoczów, Zwycięstwa, Malchera, dalej po trasie

- linia 31 od przystanku Chwałowice Osiedle przejazd ul. 1 Maja nawrót na pętli w Chwałowicach, 1 Maja, DW 935, Przez Zwał, Błękitną, Jastrzębską, dalej po trasie. Od przystanku Boguszowice Osiedle Jastrzębska przejazd ul. Jastrzębską, Błękitną, Przez Zwał, DW 935, 1 Maja nawrót na pętli w Chwałowicach, dalej po trasie

- linia 32 od przystanku Chwałowice Osiedle przejazd ul. 1 Maja nawrót na pętli w Chwałowicach, 1 Maja, DW 935, Przez Zwał, Błękitną, Jastrzębską, dalej po trasie

- linia 33 od przystanku Chwałowice Osiedle przejazd ul. 1 Maja nawrót na pętli w Chwałowicach, 1 Maja, DW 935, Przez Zwał, Błękitną, Jastrzębską, dalej po trasie. Od przystanku Świerklany Plebiscytowa przejazd ul. Jastrzębską, Błękitną, Przez Zwał, DW 935, 1 Maja nawrót na pętli w Chwałowicach, dalej po trasie.

Z obsługi wyłączone zostaną przystanki: Jankowice Świerklańska, Jankowice Gwarek, Jankowice Urząd Gminy i Chwałowice Kożdoniów.